退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰日前表示台灣的天弓飛彈每發攔截率是210%，又指出信號彈能「燒毀」無人機照相功能，引來訕笑。對此，媒體人逆風的烏鴉今（17）日就在臉書上表示，于北辰是故意說這些話，要的就是「流量」，更直言「他的策略自然就成功了」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上PO出一篇「于北辰的流量密碼」的文章表示，最近于北辰又很紅，一枚天弓命中率70%，三枚命中率就是210%；還有國軍信號彈有脈衝功能，可以干擾中共無人機。這讓逆風的烏鴉直呼「這種匪夷所思的話，實在很難讓人相信是出自一個國軍退役少將之口」。

逆風的烏鴉認為，要說于北辰真的這麼蠢，他不太相信。「所以合理的解釋，只有他是故意的而已」，逆風的烏鴉更說，「那一個好端端的正常人，為什麼要以犯蠢當賣點？這就牽涉他現在的身分了。他現在的身分，一個是youtuber，一是政論名嘴，三是市議員參選人」。

逆風的烏鴉指出，這三個的共同條件是「流量」，當youtuber爭的是抖內；當名嘴，是自己的話能否增加收視率；選市議員，爭的是曝光度和知名度。說正常話他不一定說得過別人，說蠢話只需要恥度夠高，雖然恥笑他的很多，但逆風的烏鴉更爆出背後目的「大家自己想一想，他這麼鬧，你會不會想看他又說了啥蠢事？記者會不會盯著他又說了啥好寫成報導？如果答案是肯定的，他的策略自然就成功了」。

最後逆風的烏鴉也說「不過要說于北辰的犯蠢，倒也不是全然沒正面意義。如果老共因此覺得我們將領都是這麽蠢，於是輕敵了起來，也算是功德一件」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言表示「于北辰您的敵人不是共軍，是數學」、「終於有點聲量了，他怕別人笑嗎？」、「被這樣的心理戰騙到...那中共也沒啥可以被美國忌憚的了」、「內行人看門道，外行人才是看熱鬧」。