台糖招標高雄金銀島舊址5,097.12坪建地「合建分屋附買回」，在今年6月8日流標之後，重新公告招標，17日開標，由清景麟建築團隊與三地集團合組一家團隊，以高出底價大約只有600萬元的43.11億元得標，換算每坪得標價約84.58萬元，最快明年開發推案。

台糖合建分屋附買回的招標物件高雄金銀島舊址，基地面積總共10,194.24坪，使用分區屬於容積率420％的「住五」，台糖表示，此次招標，得標廠商取得的建地面積為總面積的一半，大約5,097.12坪，附帶條件是得標廠商要負責拆除基地內的所有建物，並回填之後交給台糖。

此次的標售底價43.05億元，17日開標，只有僅清景麟建築團隊和三地集團合組的團隊，一家廠商投標，開標結果，由清景麟和三地集團團隊得標，金額約43.11億元，只比底價高約600萬元，換算每坪地價84.58萬元。

清景麟建築團隊董事長林聰麟17日傍晚指出，預定明年推案。