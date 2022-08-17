特用化學品廠奇鈦科(3430)預計9月初轉上櫃掛牌，配合上櫃前公開承銷作業，對外公開承銷3,483張，其中2,707張採競價拍賣，競拍底價每股35元，競拍期間為8月19日至23日。

總經理盧玉華表示，高毛利原創產品、新應用策略逐步發酵，因其毛利率達4成水準，助力上半年毛利率從去年23％提升至27％，獲利年增68.18％，EPS 3.53元，齊創同期新高。伴隨持續朝車用、航太、食品包裝、醫療等新應用及高毛利原創產品開拓，營運蓄勢再推進。

盧玉華說，奇鈦科長期聚焦利基型特用化學品研發製造，以創新環保為核心價值，利基型特化品是長期發展方向，像是高毛利的口腔 X 光膠片用抗氧化劑，由國際醫療大廠委託設計生產，成為近年營運主要的成長動能之一。

奇鈦科紫外光吸收劑和光安定劑營收占比52％，光引發劑約20％、抗氧化劑占27％；下游客戶為國際化工廠與塗料廠。生產基地包括新竹設有研發中心，主攻小量批次客製化產品，以及彰濱廠生產半連續式和大宗產品生產，另在大陸上海、美國休士頓設有子公司。

盧玉華指出，目前市場佈局以美國最高，營收比達42％，其次為大陸28％、台灣約13％、歐洲約9％，日本、韓國、東南亞則占8％。伴隨持穩研發、推出新分子結構高值化產品，去年自主研發新創產品營收占比約11％，新產品毛利率達40.89％，強化營運利基優勢。

展望後市，盧玉華認為，疫情和地緣政治的因素，使得市場和供應鏈波動都非常大，以各界預測景氣來看，下半年石化產業不會比較好，公司營運方式和經營策略都是以穩健為主，今年營收、毛利率將持續努力繳出佳績。因北美業績持續成長，前7月營收10.15億元，年增20.09％，優於去年9月累計營收方突破10億元表現。

此外，奇鈦科近年尚有反應型紫外光吸收劑、全新紫外光與藍光遮蔽劑、高效磷系阻燃劑等新創產品投入市場，預計隨著主要國家專利布局的展開，貢獻營運動能將逐漸發酵，並持續拓展業務範圍。