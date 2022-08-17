台灣創新板將在明（18）日迎來第一家掛牌公司錼創-KY（6854），並由證交所董事長林修銘親自出席主持掛牌儀式，借此顯示他的重視程度，這是他上任來第一家在證交所創新板掛牌的公司。此前更鼓勵「經紀商在創櫃板造市」、「放寬合格投資人門檻」、「有獎徵答與推廣活動」，非常積極。

金管會主委黃天牧上任後推出「資本市場藍圖」，其中一大策略為證交所與櫃買中心分別推出「台灣創新板」與「戰略新板」，兩大板在2021年第3季上路，櫃買中心戰略新板去年就有一家掛牌、目前有4家掛牌，另外2家成功轉登錄興櫃。證交所在創新板開板一年之後，明日將迎來錼創-KY。

資深分析師杜金龍說，這除了是證交所董事長林修銘上任三把火的政績之一，也是資本主義多一個練兵場，加速公司上市，值得鼓勵，但交易漲跌幅度跟上市櫃股票一樣也是10％、交易沒有減稅優惠、並要限制專業投資人才可以交易，沒有大利多或特色，小股民相當無感。

杜金龍說櫃買中心有創櫃板、創新板、還有興櫃一般股票，目前共有966家上市櫃公司，投資人買都買不完了，證交所可能要想強力新招留住專業投資人目光。

證交所指出，積極鼓勵經紀商造市。此外非常鼓勵投資人參與，截至6月底合格投資人已逾9.8萬戶，半年增加3.2萬餘戶，其中自然人截至6月底累計數已逾3萬5千餘戶，較活動開辦前之戶數成長近八倍。

證交所繼日前放寬專業投資人資格為資產500萬、2年交易經驗，今再推出「創新板投資人推廣獎勵活動」。包含「創新板投資人有獎徵答抽獎活動」及「合格投資人推廣獎勵活動」兩項，有獎徵答自本年9月4日起至12月31日止採兩梯次不同之遊戲形式，每梯次活動期間約2個月，在活動網站完成遊戲並答對者，可獲得抽獎資格，除每週抽出百元禮券獎，兩梯次遊戲結束後尚有千元禮券全勤獎抽獎機會。

其次，就合格投資人部分，本年度新完成簽署「臺灣創新板風險預告書」，且經證券商完成適格性審查作業，未登錄參加過上半年本活動之自然人，由營業員告知登錄「合格投資人獎勵登錄網站」之連結，投資人自行輸入個人資料、券商代號及營業員姓名等即可參加「合格投資人推廣獎勵活動」抽獎，每個月將抽出100名獲得三千元禮券。