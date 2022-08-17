近來國人遭詐騙到柬埔寨打工的案件層出不窮，甚至傳出被囚、遭虐還有被活摘器官的慘況。國民黨台北市長參選人競辦發言人黃子哲今天表示，全國不分朝野都在關心只剩蔡英文總統還在置身事外，當吃瓜總統？

黃子哲說，每天相關新聞沸沸揚揚，國人也人心惶惶，不僅民進黨立委出來呼籲政府要正視問題，國民黨立委甚至直接飛到柬埔寨去關切，柬埔寨人口販運問題從七月底就傳出。

黃子哲指出，事情都過了3周，在蔡總統近日的臉書PO文中，有推薦江聰淵的義大利麵，有和劉建國一起吃碗粿，有力挺林智堅的論文抄襲，但就是沒有任何關心國人被人蛇集團騙到柬埔寨的隻字片語。

黃炮轟，蔡英文迄今仍不聞不問、視而不見，簡直是麻木不仁，難道蔡英文心中只有選舉沒有人民？這種冷血總統真令人瑟瑟發抖。

黃子哲強調，政府追查與救援的動作已經慢半拍，行政院長蘇貞昌還說只剩120位失聯，但自家立委陳歐珀明明指出有2000多位無法掌握行蹤，民進黨政府荒腔走板可見一斑。

他說，無怪乎台中市長盧秀燕呼籲蔡總統要趕快召開國安會議，新北市長侯友宜也建議要列為重大刑案並跨境合作，國民黨台北市長參選人蔣萬安則沉痛提醒政府不能讓年輕人受困異鄉，「全國不分朝野都在關心，只剩蔡英文還在置身事外，當吃瓜總統？」