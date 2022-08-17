女藝人李蒨蓉一家人近期飛往美國渡假，一待就是2個月，經常分享旅遊見聞，不久前因發文談及，一個漢堡加薯條要價80美金(約台幣2400元)，離譜物價引起關注，近日她再PO文分享，分享當地「對性感的開放程度」，甚至曾親眼瞧見猛男「穿白內褲溜直排輪」，結果竟沒有路人回頭注意，因為她說其實在當地激凸很正常。

李蒨蓉17日在臉書發文透露，自己很嚮往美國當地對「美」的定義，對此，李蒨蓉解釋，當她身在家鄉台灣的時候，常被狗仔嫌棄自己「胖」，結果沒想到「來到美國，我就變成瘦子了！」，她表示這雖僅只是玩笑話，但她真正想說的是，在美國當地不分男女，人人都可以做自己，更指「美麗應該是種態度散發的自信」。

李蒨蓉發文表示，美國當地對性感的態度就只是生活日常的一部分。(圖/李蒨蓉 FB)

李蒨蓉與老公跟兒子出去，一路分享許多家庭出遊照。(圖/李蒨蓉 FB)

李蒨蓉表示，南加州的天氣較炎熱，因此女孩穿著較清涼，「低胸、露背、無肩，甚至不穿內衣，比比皆是！」但這些人身材並不像模特，更不會對「激凸」有異樣眼光，同時接受奇裝異服，她舉例：「特別某次我在好萊塢區，看見猛男穿著白色小內褲，揹著巨大天使翅膀，溜著直排輪從旁邊咻過去」，結果竟只有她一名外地旅客，看到下巴快掉下來。

李蒨蓉也分享出國旅遊時的單人美照。(圖/李蒨蓉 FB)

李蒨蓉沿路激曬漂亮的微古銅色皮膚。(圖/李蒨蓉 FB)

最後，李蒨蓉也表示，她知道自己回台灣後要健身了，因為畢竟「忌口＋運動是女藝人的職業道德，那我可真是享受在這裡的每一天」，而她這次之所以發文，只是想向大家表達，「美麗不一定要很瘦、很白，美麗應該是種態度散發的自信」，並期盼大家能夠自在做自己，並千萬不要被世俗定義你或妳的美麗。