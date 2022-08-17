高雄市建築師公會進場進行不動產估價及保存證據。（洪靖宜攝）

高市前金區自強一路一處建案施工不到半年，2度造成周邊道路嚴重塌陷，這次還造成7棟透天厝列危樓，今展開財物鑑價及證據保存，共有4戶受損戶重回家中，希望儘速保存證據，看能否於下周能拆除傾斜房屋。

前金區自強一路83巷路面坍塌 造成周邊7棟透天住宅被列危樓，工務局表示，為防地下有掏空的情形，已要求建商加派2工班，對建築物底層作低壓灌漿，把有可能淘空的位置填補起來，穩定之後，加強鋼板樁的止水，希望3至4天內可完成。因為自強一路地下有1條天然瓦斯管線，也已請瓦斯公司改管，以維持鄰近大樓可正常使用天然瓦斯，並確保施工安全。

另外，針對住戶財務的保存，包括不動產、家具及電器設備等，17日委託建築師公會，針對自強一路85號、87號及自強一路83巷6及8號一共4戶，進到內部進行查估，會一一以照片、影片存證，其他住戶會依方便時間配合檢視，希望盡速保存證據，針對住戶受損部分進行確認，當財物保存及確認完畢後，看能否下周能將傾斜房屋拆除。

由於擔心受損戶、建商或鑑價單位有歧見，警方特別出動偵查隊等警力，前往危樓現場維安、不過過程平和，並無衝突發生。

每日4點半都會有工作進度會議，第2次與住戶協調會將於22日上午召開，將召集起造、承造、監造人代表及主任技師到場，保障受損戶權益。