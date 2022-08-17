俄烏戰爭造成俄羅斯國際形象大壞，一些歐盟國家已對俄國實施旅行限制，並且可能持續增加，這使得許多俄羅斯人爭相趕辦歐洲簽證。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，這陣子俄羅斯多家旅行社都相當忙碌，許多委託辦理申根簽證的申請書迅速增加，因為他們擔心歐盟可能對俄國實施旅行限限。

一位辦理歐盟簽證的莫斯科居民表示：「我不相信歐盟會停止向俄羅斯人發放所有簽證。但是，還是以防萬一的好。即使我現在沒打算其他國家，我也會覺得拿到申根簽證會感到比較踏實。」

歐盟是否要對俄羅斯做出旅行限制還沒定論，限制派認為，俄羅斯人必須對其政府的行為負責；而反對者認為此舉可能有反效果。

芬蘭周二表示，將從下個月開始，發給俄羅斯人的簽證數量減少 90%；至於波羅的海三國：立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞，最近也宣布限制俄羅斯人的旅行簽證。

擔任歐盟輪值主席國的捷克表示，它支持在歐盟範圍內，禁止俄羅斯人旅遊簽證的想法。

一名申請者表示：「我的朋友現在住在歐洲，由於各種原因，包括政治原因，他們不能回俄羅斯。我想盡快拜訪他們。」他說她已經為了申請申根簽證，支付了大約 25,000 盧布（大約12420元新台幣），總算是辧好了。

據專家稱，即使沒有完全禁止，俄羅斯人申請歐洲簽證的過程，已經比烏克蘭戰爭前更加複雜。主要問題是尋找大使館簽證預約的時間，由於相對的外交驅逐，導致歐洲駐俄羅斯大使館暫停開放，申請就困難了。

烏克蘭總統澤倫斯基本月接受訪問時表示，歐洲應該阻止俄羅斯人入境「俄羅斯人應該被限制活在自己的世界裡，直到他們自己改變想法」。

但反對者警告說，這將傷害到許多反對戰爭的俄羅斯人，俄羅斯內部有許多反對派活動人士和記者，他們持續遭普丁政府迫害，要是再拒絕他們的出境，他們的處境就更危險。