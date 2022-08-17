台大醫院金山分院「療癒花園」向日葵花海。（金山區公所提供）

台大醫院金山分院利用第二醫療大樓預定地開墾「療癒花園」，向日葵太陽花海8月起陸續綻放，已成為金山分院病友及同仁的私房秘境，而「療癒花園」就位於「2022金山甘藷季-點藷成金」主活動會場旁，8月27日不僅有甘藷季焢窯活動，還可以到療癒花園欣賞向日葵花海和拍美照。

金山區長廖武輝表示，活動當天有許多親子活動，包括六藝劇團精彩兒童劇場表演及MOMO家族互動活動，還可以體驗甘藷製天然無毒蠟筆進行DIY彩繪，參加闖關活動，成功闖關就贈送在地甘藷，晚上還有星光電影院播放「古魯家族2」，把握暑假來金山有吃有拿還可以拍美照，行程豐富，歡迎所有民眾一起同樂。

金山分院長張志豪表示，8月27日將正式啟用「療癒花園」，歡迎各地民眾來金山分院走走，享受北海岸獨有的向日葵花海，感受大自然美麗的風景，但也提醒來訪遊客花園內的作物植栽僅供觀賞，禁止攀折花木，讓更多人可以欣賞這片秘密花園的美景，也讓金山分院成為一所醫病也醫心的醫院。