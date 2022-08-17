台灣大學今(17)日舉行第3場校長候選人治校理念說明會，面對前新竹市長林智堅論文抄襲案重創台大形象，擔任指導教授的國安局長陳明通也不在台大國發所應聘兼課，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁強調，正直誠信是台大必須堅守的核心價值觀，而老師是學生的學習典範，也呼籲所有教授必須在行事為人上做好榜樣。

黃瑞仁提到，他的治校理念強調「國際視野的台大」，將針對幾大策略來發展，其中包含引進國際師資，打造良好的教研環境與彈性薪資制度，還有面向高齡教職員設置友善設施，包含打造免治馬桶還有引進物理治療設備等。再來就是建構國際化的校園環境，針對日本、韓國、越南、泰國甚至穆斯林等外籍生設置友善學習環境，並優化英語授課課程、深化國際學院跨領域課程的開啟。還有建立國際的跨學院、跨院系、跨實驗室、跨校連結。

黃瑞仁也說，他也計畫在任內，讓台大往創新突破的方向前進，將持續推動「院學士」、「校學士」建立「以學習者為中心」的開放式大學，推動「第2主修」，設立「跨領域學分學程」，強化「公開線上課程」的質與量，規畫數位科技、人工智慧的基礎課程，及其與人文科學教育的跨領域課程。

由於大學校長肩負募款責任，黃瑞仁也說，此部分他的想法是，強化校友會與學校財務管理發展單位的合作，經營募款與設置校務永續基金，「不是捐款，而是投資教育、研究、創新事業，瞄準未來。」

會間有教師提問，台大近年國際排名下滑，將如何拉抬？黃瑞仁說，人才的引進非常重要，在他的觀念，首要之務為引進國際師資，還有多加發展國際招生，其中包含積極推動跨校跨國雙聯學制等制度，並且更重要的是要強化產業連結，「這是刻不容緩我們要做的！」

面對林智堅論文門，已成為舉國關注的學倫爭議，黃瑞仁提到，正直誠信是台大必須遵守的核心價值觀。

至於陳明通的去留，還有指導學生時，引發一連串的論文抄襲還有學術品德瑕疵等問題，黃瑞仁則說，台大的老師是知識領導的先驅，老師的所作所為必然會影響到學生，所有教授必須在行事為人上做好榜樣。