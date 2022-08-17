台灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一行人今天特地南下高雄，邀約高雄朝元宮鐵路媽祖加入台灣媽祖聯誼會，(林雅惠攝)

台灣媽祖聯誼會、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一行人今天特地南下高雄，邀約高雄朝元宮等宮廟加入台灣媽祖聯誼會，盼共同努力發揚媽祖的精神，朝元宮興建立委徐少東表示，媽祖聯誼會宗旨與朝元宮鐵路媽祖相同，因此很樂意加入聯誼會，也會抱持學習態度，共同去發揚媽祖精神。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤一行人17人，今天下午3點20分蒞臨高雄朝元宮參訪交流，並隆重邀約朝元宮加入台灣聯誼會，共同努力將媽祖文化精神發揚出去。

鄭銘坤表示，媽祖聯誼會在台灣已經成立20年，全台有170多間媽祖宮廟加入聯誼會，現在正在啟動做媽祖的智庫，預計3年完成，希望未來能有更多供奉媽祖的宮廟加入聯誼會，因每間宮廟都有不同的文化，及許多媽祖的故事，因此希望透過更多媽祖的故事，共同將媽祖精神發揚出去。

朝元宮興建立委徐少東表示，很感謝大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤邀請朝元宮鐵路媽祖加入台灣媽祖聯誼會，廟方會抱著學習及樂意去加入，且其宗旨與媽祖聯誼會相同，這次台灣知名廟宇發出邀請，朝元宮的委員及執事都以高規格對待，在今天交流前過去所交流的是資訊，今天感受到的是熱情及溫度，且經過大甲鎮瀾宮說明聯誼會宗旨後，更了解資訊，因此正式加入媽祖聯誼會。

徐少東說，朝元宮廟宇起源從50年前一張黑白照片的媽祖聖像說起，這張媽祖照片及香火袋被遺留在台鐵車廂內，有台鐵清潔工撿到，掛在電桿供奉，看看遺失的人會不會領回，結果沒人認領，之後鐵路宿舍工務段的人員就請回休息室奉祀，一拜60多年，期間難免有事故發生，過程中卻出現很多奇蹟式的神蹟，以致於這尊媽祖就成為當地民眾的信仰，保佑大家平安健康，也被尊稱為「鐵路媽祖」。