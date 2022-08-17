財政部表示，符合《土地稅法》第17及18條規定，適用地價稅特別稅率，例如自用住宅用地、工業用地等，或符合《土地稅減免規則》第7條至第17條規定可以申請減免者，例如騎樓、走廊用地等，土地所有權人依規定應每年地價稅開徵40日前，也就是9月22日之前提出申請，當年地價稅才能適用，逾期申請者，要到次年才可以使用。

根據財政部統計，土地所有權人申請地價稅適用自用住宅地稅稅課徵及減免案件，每年平均44萬多件，經稽徵機關核准自當年度適用的案件大約35萬件，以及否準適用案件平均5萬件外，仍有4萬多件大約1成要等到隔年才可以適用租稅優惠稅率。

財政部賦稅署提醒土地所有權人，記得今年9月22日以前向地方稽徵機關提出申請，才能夠適用，而距離9月22日也只剩下1個多月，請民眾注意以維護自身權益。

至於已經申請核准者，如果適用特別稅率或者免稅的原因沒有變更，就不用重新申請，假如適用特別稅率或免稅原因事實已經消滅，像是全戶遷出或土地信託等，應該向土地所在地的地方稽徵機關按一般用地稅率課稅或者恢復課稅。

另外，因為疫情關係使得2020年到2021年有許多民眾無法回國、戶籍遭到遷出，且沒有其他符合條件者設籍，導致地價稅遭一般用地稅率課徵，稅率是千分之10到千分之55。

財政部指出，只要是土地所有權人在9月22日前申請、檢附「戶籍遭遷出的設籍人出境因無法回國係因受疫情影響切結書」經核准，2021年度與2022年仍可以按千分之2自用稅率課徵，已經繳稅者，也會以不計息方式退還差額。

財政部官員表示，現在也已經開放線上申請免插卡、免憑證附件就可以直接上傳。(網址：https://www.etax.nat.gov.tw/....../services/OLF013014/0)