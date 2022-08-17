桃園市長選戰，林智堅因論文門退選，民進黨改徵召立委鄭運鵬出征，根據媒體今(17日)公布的桃園市長選戰最新民調、張善政為39%、鄭運鵬28%、賴香伶8%；另若把傳脫黨參選的前立委鄭寶清納入民調，鄭寶清居然還拿到10%。前民進黨立委郭正亮分析表示，如果鄭寶清脫黨參選，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬各跌3個百分點，張善政還是贏11個百分點。

跟據《國民大會》主持人17日公布換堅後的《TVBS》桃園市長選戰最新民調，訪問時間為8月15至16日，對象為20歲以上桃園市民，結果，張善政為39%、鄭運鵬28%、賴香伶8%，未決定25% ；其中張善政、鄭運鵬的民調相差11個百分點。

根據該民調再作交叉分析，從年齡來看，20到29歲這個年齡層，民進黨參選人從52%（林智堅）跌到29%（鄭運鵬），但張善政的部分則從19%增至24%，也沒有增加很多。其中很特別的是，民進黨候選人換成鄭運鵬，在50到59歲這個年齡層，從28%增為29%，還增加1個百分點；60歲以上，鄭運鵬則從30%跌到27% 。

另外《TVBS》也做了一個民調，把鄭寶清納進來，張善政為36%、鄭運鵬25%、鄭寶清10%、賴香伶7％，未決定則為23%。

郭正亮紛析表示，張善政有議員參選人幫他合掛看板，從此不說張善政「阿彌陀佛」了 。另外，如果鄭寶清脫黨參選，張善政、鄭運鵬各跌3個百分點，不過，張善政還是贏11個百分點。