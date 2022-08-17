與推特（Twitter）官司還沒完的世界首富馬斯克（Elon Musk）發言再掀熱議，近日他在推特透露自己將買下英超勁旅曼徹斯特聯隊，引起全球各界猜測其收購曼聯的可能性，且由於部分球迷不滿該球隊現狀，希望馬斯克說到做到。未料發文後幾個小時，馬斯克被問及此事，又忽然改口「這是說了很久的玩笑話，我沒有要買任何球隊」。

一直以來在推特十分活躍的馬斯克，幾個小時前在推特發文拋出震撼彈，「我要買下曼聯，不客氣」、「雖然，如果要買任何球隊，那就曼聯，他們是我從小就喜歡的球隊」。

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

曼聯在頂級聯賽有20次的封王紀錄，是全球知名足球隊之一，然近年表現每況愈下，球迷對持有曼聯的葛拉瑟（Glazer）家族非常不滿，因此有部分球迷樂見馬斯克買下曼聯，在推特喊話「買曼聯比買推特好」。

但有鑒於馬斯克此前發下豪言要收購推特，如今卻反悔，還遭對方告上法庭。不少網友質疑收購曼聯的真實性，有人詢問「你是認真？」，4個小時後，馬斯克跳出來滅火「不，這是在推特說了很久的玩笑話，我沒有要買下任何球隊」。

路透社指出，馬斯克現在因為反悔以440億美元收購推特，被對方告上法庭。他非傳統的跳躍思維，以及不嚴謹的推特貼文，有時很難分辨他是否在開玩笑。