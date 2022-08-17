新北市長侯友宜今（17）日接受國民黨提名爭取連任，而侯友宜也在網路節目上被問到，「以2014、2018兩次的新北市選戰中，綠營在新北的基本盤約四成」，因此侯友宜恐怕並非「穩贏」，而侯友宜也1句話戳破盲點表示，民調都是「一時風駛一時船」，不論哪個黨、哪個派，都是要為國家人民做事，引發討論。

侯友宜今日在網路節目《新聞不芹菜》中，對於主持人黃光芹問到，以前綠營的基本盤在新北市曾經有過4成，認為侯友宜其實不是「非贏不可」，甚至也有網友也一面倒說「新北市是不可能丟的」，而侯友宜則說「民調都尊重，好好做事情才重要」，侯友宜坦言，民調都是「一時風駛一時船」，不論哪個一黨哪一個派，就是都要為國家人民做事，「把國家人民做事擺在前面，做得好大家與有榮焉，做不好大家概括承受」。

侯友宜最後也強調，他會用行動代表他說的話，而對於是否要簽署民進黨要求的「做滿聲明書」？侯友宜也表示，「他們是要我簽第四屆新北市長做滿聲明書，但我現在是第三屆嘛」，選舉最重要的是把政見丟出來，而不是整天丟這些有的沒有的，畢竟政見才是選民最關心的。