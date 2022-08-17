每年中秋燒烤商機高達600億元，超市龍頭全聯福利中心17日開箱燒烤生鮮、乾貨、調味料與燒烤家電等，全聯行銷部協理劉鴻徵指出，今年中秋檔期包含生鮮、乾貨業績即上看逾百億元，預估有望較去年同期雙位數成長。

超市量販零售業甫結束中元普度後，緊接著迎來中秋燒烤大檔；全聯今年集結各式串燒系列及烤肉配料與名店醬料、飲料等商品，以及能滿足戶外跟室內任何烤肉情境的相關器具，要讓大眾天天開烤，且包括自營「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、烤肉醬等烤肉必備食材，皆推出全聯價69折起，同時亦開賣11款中秋預購家電，且因應露營度假需求推出加價換購美國休閒品牌OUTDOOR的8款露營烤肉用具，最低29折起。

全聯挾逾數百萬會員數需求，近二年全店促銷均採虛實同步，不只實體門市、PXGo!全聯線上購亦可選購，且同享69折起，整組購買多件、跨店領分次取，還可省荷包，此外團體還可上預購專區採買，使用小時達服務送到家。

而中秋禮盒預購部分目前業績已達7成，全聯表示，後續門市也會透過試吃活動添買氣，愈靠近中秋會再有一波採購彈跳；至於預購聯名部分，去年中秋檔期推出肉品是與「燒肉同話」及全台第一全雞肉串燒專門店「鳥哲」合作，今年則主打胡同燒肉，整體預購業績佳，也將成為今年全檔業績成長新動能。