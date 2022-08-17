台灣離岸風電第三階段區塊開發選商在即，由台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能發起的「環洋離岸風力發電計畫」目前正全力準備取得度區塊開發競標資格。

台亞風能17日宣布其「環洋離岸風電計畫」，將與法國電力再生能源公司（EDF Renewables）合作，將國際開發商風場開發經驗、技術與資源引進台灣，共同提出符合國際標準、具備市場競爭力的投標計畫，為台灣的碳中和政策作出貢獻。

台亞風能根基於台灣，為專注於離岸風場選址與開發的本土再生能源開發團隊。以確實的環境影響評估及與在地社區的良性溝通，積極回應主管機關政策。身為本土開發團隊，台亞風能策略性串聯與發展在地供應鏈，與具豐富技術經驗與資源的國際夥伴法國電力再生能源公司（EDF Renewables）共同合作，協助台灣能源轉型，達成永續發展目標。

台亞風能董事長林怡文表示，台亞風能為離岸風場開發計畫的每個分工項目選擇最合適的合作夥伴，確保專案如期交付。也期待與更多擁有豐富經驗的策略合作夥伴攜手，共同為台灣離岸風電產業努力，實踐台灣2050淨零碳排目標。此次與法國電力再生能源公司（EDF Renewables）合作，台亞風能也將發揮本土開發商與在地關係緊密聯結的優勢，結合法國電力再生能源公司（EDF Renewables）國際經驗與產業技術，支持在地產業鏈發展，推動亞太離岸風電產業立足台灣、放眼國際市場。

法國電力再生能源台灣市場總經理張明侖說，相信台亞風能將為專案提供關鍵性的在地關係及對本土產業能力的深入了解，加上法國電力再生能源公司（EDF Renewables）在全球超過十年之風場開發、建置、維運所累積的經驗，雙邊結合將創造穩固且深厚的產業聯結。

作為首個台灣及法國團隊協力開發的離岸風場，環洋離岸風力發電計畫參與2022年第三階段區塊開發遴選作業，並承諾持續關注在地社區發展與生態保護，以立足在地的觀點與風場開發角度，促成台灣離岸風電產業鏈國產化發展。此外，該計畫也將與相關專業校系陸續洽談合作，培育更多台灣在地風電人才，從風場開發、建置、維運等不同階段，強化台灣進入國際再生能源產業的技術實力與國際競爭力。