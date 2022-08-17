瞄準學生族群，博客來即日起至9月17日推出「開學祭」用品展，參考書、文具、書包、外宿小家電等萬種商品6折起，並首推「國小學制各校用書版本查詢」功能，方便家長選購。博客來預估，活動業績可較去年同期翻倍成長。

博客來表示，開學商機湧現，參考書、自修、測驗卷需求增5成，小一新生邁入全新學習階段，陪伴孩子共同養成「自修、自學習慣」是家長的首要任務；因應新年級課業難度提升，暑假期間出現「預習」需求，以三、四年級「自修」買氣提升最多；會考準備是邁入國中學習階段關注焦點；數位時代下，如何學習溝通表達、用字精準，字音、字形、字義的活用最為關鍵。

博客來中小學生開學預備，囊括自修、評量講義、測驗卷參考書、輔教材品項破千種，破盤價59折起，收錄康軒、翰林、南一等各大參考書品牌，8月23日前消費滿399元再93折。

「111學年度上學期各校用書版本查詢」智慧選書功能上線，可透過搜尋縣市、學校即可選購國小各校對應課本版本，讓忙碌的家長方便查找選購參考書，扣合三年級自然課植栽單元，即日起加碼，消費滿699元限量加贈療癒栽種植物，讓孩子於暑假期間體驗親手種植及生態觀察樂趣。

開學季也是文具用品銷售高峰，據博客來銷售統計，8月文具用品買氣較平日業績成長逾2成，限定款文具套組受歡迎。文具用品購買主力以女性為主約占8成，集中在40歲左右有育兒需求的家長，近期熱銷的文具品牌前三名分別為KOKUYO、MIDORI、TOMBOW日本蜻蜓，皆為日系人氣文具品牌。