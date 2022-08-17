空軍屏東基地17日驚傳集體送醫，90名官兵疑食物中毒送醫，幸截至目前未傳出大礙，已有20人出院，其餘70人留院觀察治療中。

空軍司令部稍早表示，今日下午屏東基地陸續發生部分官兵腸胃不適症狀，經轉送國軍高雄總醫院屏東分院及屏東寶健等醫院治療後，除部分留院治療外，餘症狀舒緩都已返家（部）休養。

空軍司令部進一步表示，目前單位已將食物檢體保存，並通報屏東縣衛生局，後續將全力配合疫調及查驗，以釐清同仁不適原因；另已要求各單位，做好環境衛生安全檢查、菜單調整及官兵健康照顧等事宜。

屏東縣衛生局指出，下午4時陸續接獲寶建醫院、國軍屏東分院及屏基醫院通報，屏東機場營區（第六聯隊）官兵疑似食品中毒，隨即啟動食品中毒處理小組進行調查，初步瞭解是當日中午食用聯隊自製午餐後，約下午2時有嘔吐及水樣下痢疑似食品中毒症狀，截至晚間7點50分通報共有90人送醫。

據衛生局統計，目前有20人已出院，70人留院觀察中，衛生局人員仍在聯隊食品作業場所查核衛生環境及抽驗相關檢體中，後續將依調查結果依食品安全衛生管理法相關規定處辦。