中元一過，緊接下來就是中秋檔期，超市業者觀察，近期雖已與疫情共存，但室內居家烤肉已成趨勢，不止是中秋應景，也成為不少民眾的平日宅家活動，去年室內烤盤、抽油煙機等家電賣相都很好，今年並持續聯手知名品牌食材、醬料新品，結合多元烤盤等選擇，加持中秋檔期再創百億元佳績。
全聯行銷部協理劉鴻徵指出，去年中秋檔期，移動式抽油煙機特別熱銷，賣出超過2000多台，解決烤肉時的油煙困擾，今年也再推擁有自動排煙功能的燒烤器；而新亮點「家用廚餘機」，更鎖定烤完後垃圾的清理問題，日前全聯推出5萬福利點免費換廚餘機的活動，限量10台便迅速完售，目前也能透過1000福利點，加價8800元購入。
全聯中秋旗下美味堂品牌的限定商品，近年也大受歡迎，如去年檔期21天，銷售金額就超過2300萬元，今年預計可有雙位數成長，這回首次推出「懷古滷味精選組合」，包含滷豆干、雞翅、鵪鶉蛋和豬腳等，豐盛料理不到200元；醬料部分，更擴大與日本名店合作「敘敘苑燒肉醬」、「大昌秘傳燒肉醬」，各限量7200瓶。
全聯觀察去年銷售狀況發現，消費者除必買肉品外，也喜愛購買海鮮組合。今年全聯特選人氣商品，推出合購85折優惠，像是「日本生干貝＋鮮凍特級中卷」，8月19日至9月15日特價418元；「極鮮花枝蝦滑＋時尚挪威鹽鯖魚」原價234元，8月19日至9月15日特價199元等。
劉鴻徵表示，繼去年中秋業績破百億元後，今年檔期預計有兩位數成長，目標120億元。
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