根據全球市調機構Statista調查，2021年全球電競市場營收較前年大增14.5％，預計2024年整體營收將成長至16.2億美元，三星看準時機推出全新「Odyssey Ark」全球首款55吋1000R曲面電競螢幕，主打接近於VR角度的沉浸式觀賞視野，支援165Hz畫面更新率、1ms反應時間，更能以轉軸方式調整成直立式座艙模式，滿足玩家不管需要橫直向的三螢幕需求，一機即能搞定。

三星「Odyssey Ark」水平擺放螢幕時，至多可分割4個畫面，垂直擺放則至多3個畫面，不必再多配其他螢幕來同時觀看攻略、與實況觀眾聊天，讓玩家更能沉浸在遊戲世界當中。（三星提供）

全新「Odyssey Ark」全球首款55吋1000R曲面電競螢幕，支援165Hz畫面更新率、1ms反應時間，輔以AMD FreeSync Premium Pro助攻，讓使用者享受低延遲、零時差的流暢感，4K UHD高畫質加上防眩光霧面螢幕設計，就算在光線昏暗的場景仍能精準掌握遊戲進攻的關鍵，螢幕同時在水平擺放螢幕時，至多可分割4個畫面，垂直擺放則至多3個畫面，不必再多配其他螢幕來同時觀看攻略、與實況觀眾聊天，讓玩家更能沉浸在遊戲世界當中，更配備Ark Dial無線旋鈕盤，可直覺操作選單，包括調整畫面最適化、多重視窗、快速設定、遊戲設定列等，內建等太陽能電池，光照即可充電，也符合三星的永續發展策略。

三星Odyssey Ark直立模式體驗身歷其境的互動過程。（三星提供）

而最特別的是，「Odyssey Ark」可以轉軸變成直立式座艙模式，打造宛如機艙內的立體視野，同時支援人體工學設計，可輕鬆調整高度、傾斜度、甚至上下旋轉，更搭載Quantum Mini LED面板並具備Quantum HDR 2000技術的高成像畫質，支援Dolby Atmos杜比全景聲與環繞音效，以強悍硬體結合獨家魔術音效技術，在家也能享受劇院級頂規盛宴，內建的Smart TV也讓追劇變得更容易，連接網路即能輕鬆觀看Netflix、YouTube等串流媒體，滿足多元娛樂的需求。

三星祭出首波購機優惠，8月22日至9月30日購買奧德賽Odyssey Ark，登錄就送PlayStation 5光碟版，周周再抽旗艦手機Galaxy S22，9月4日前購機的早鳥消費者，加碼再送PlayStation 5周邊福袋。（三星提供）

三星推出22日起即開放早鳥訂購，9月5日於全台指定通路正式上市，三星同步祭出首波購機優惠，8月22日至9月30日購買奧德賽Odyssey Ark，登錄就送PlayStation 5光碟版，周周再抽旗艦手機Galaxy S22，9月4日前購機的早鳥消費者，加碼再送PlayStation 5周邊福袋。