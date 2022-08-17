距離年底台北市長大選只剩100天，藍綠現已推出立委蔣萬安、前衛福部長陳時中應戰，但將接辦現任市長柯文哲的副市長黃珊珊，雖已敲定用無黨籍參選，卻遲遲不公布請辭時間。據悉，黃珊珊將在8月28日宣布請辭、隔日登記參選，台北市長柯文哲17日也證實，扣除黃珊珊和病倒的副市長蔡炳坤，9月將只剩下1名副市長彭振聲。

柯文哲下午赴台北市議會報告市府施政計畫和總預算案，北市議員徐弘庭指出，按照北市選委會規畫，8月29日至9月2日是市長參選人的登記時間，但北市有個尷尬的問題，很遺憾蔡炳坤因病無法回歸崗位，但黃珊珊有可能登記參選，北市副市長會瞬間只剩下一名彭振聲，他要柯向市民、議會報告「9月時副市長會剩下幾位？」

對此，柯文哲證實只剩1個，還說彭副（彭振聲）能力不錯、很耐操，徐弘庭追問既然9月剩下1名副市長，是否代表黃珊珊要在9月前請辭，柯文哲則說「對」。至於是否再補副市長人選，柯說，因為北市人口數低於250萬，考量人情世故會保留副市長職位，屆時就剩下彭振聲。

據悉，黃珊珊將在台北城市博覽會8月27日開幕後，在8月28日宣布請辭台北市副市長，8月29日再舉行參選記者會，後順勢登記參選。至於黃的競選總部則是設在大巨蛋對面，但目前發言體系人選尚未確定。