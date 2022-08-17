戰後台灣備受大眾喜愛亦受專家肯定的水彩畫家劉其偉，今年為逢其逝世20周年暨110歲誕辰，首都藝術中心與台南的藝非凡美術館合作，精選劉其偉具代表性的50餘件作品展出，希望藉劉老終生熱愛生命、尊重自然的呼籲，紀念並省思當代生命的價值與意義。

劉其偉紀念展命名《Peace that we love》，源自劉其偉於作品《和平馬》即《婆憂鳥》中均曾鑿刻的銘語，並以「半島史詩」、「族群跨越」、「生命哲思」、「角色越界」、「野性呼喚」、「愛神性崇拜」、「節氣民俗」七大主題，展出劉老早年於越南、菲律賓、緬甸、台灣等地寫生，以及探索世界的創作題材。

劉其偉曾在〈讓一個生態保育的人告訴你什麼是戰爭〉一文中，表述「我膽子好，一生中什麼都不怕，最怕的就是戰爭」他曾於二戰時投身軍旅，來台後轉任美國海軍駐台基地工作，越戰爆發後被派往西貢和金蘭灣支援。他說：「我嘗過不少落彈的死亡呼嘯之聲，也看過不少血淚成渠的畫面」且他深信今日的戰爭將與過去大不相同，「都市可能在一夜之間就淪為地獄」。

美術史學者蕭瓊瑞指出，劉其偉在越南的經驗，卻也激發了他水彩創作的知名系列《中南半島》，越戰結束後的個展於國立歷史博物館造成了轟動，水牛、斑馬、鳥類等動物也開始成為他創作的重要題材並發展為《動物系列》。

劉其偉「婆憂鳥」是他創作中最廣為人知，也備受喜愛的代表作，他的生命雖走過患難，但他對人和大自然的喜愛，反而讓和平、自然等題材成為他最重要的創作精神。「一個終生以愛和生態環保為關懷的藝術家，用作品抒發情感，也用作品向世人吶喊」。