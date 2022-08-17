英國「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）和老婆「貝嫂」維多莉亞（Victoria Beckham）育有三子一女，一家人的動態向來是演藝圈內的熱門話題，很有時尚品味的維多莉亞在2008年推出自己的個人同名品牌，不過近日卻傳出該品牌瘋狂虧損，負債累積五千多萬英鎊（約19億台幣）。

英國女星維多莉亞貝克漢早前是流行組合辣妹合唱團的成員之一，因和足球金童大衛貝克漢交往被眾人關注，兩人結婚後，維多莉亞於2008年推出自己的同名品牌「Victoria Beckham」，簡稱VB，品牌創立早期只有她和兩名員工組成，一度因為資金不足，品牌時裝展只聘用兩名模特兒，後續慢慢與其他品牌聯名合作，這才打開知名度。

根據外媒報導，維多莉亞的品牌受到疫情影響，2020年集團虧損660萬英鎊（約2.3億台幣），且先前已有虧損，累積負債高達5390萬英鎊（約台幣19億元），公司的總收入因此下滑6%，在營運上面臨巨大困難。維多莉亞近期獲得盧森堡公司 London Investments Sarl的640萬英鎊貸款，不過她必須要按時還清負債，否則將徹底失去個人品牌的掌控權，該公司2017年就曾花費3000英鎊買下品牌27%的股份，而貝克漢夫婦目前持有48.4%的品牌股份。

面對營運不佳的情況，老公貝克漢曾投入1600 萬英鎊幫忙周轉，不過還是沒有明顯成效，從電商平台上可以發現，該品牌服飾正以3折出清，似乎是想通過折扣吸引買氣，不過有許多網友吐槽：「維多利亞這麼多年完全都沒設計出一款熱銷產品，連廣告行銷都很慘！」、「以為打著貝克漢的名聲就會有人買妳的衣服？我反而覺得她的穿衣風格爛透了」、「貝克漢夫婦別再吹噓自己的商業能力了，都只是靠狂砸錢補漏洞，完全沒走出真正的品牌路線」。