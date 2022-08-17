經濟部長王美花與基隆市長林右昌討論基隆市缺水調配方案。（張志康攝）

王美花聽取水利署長賴建信（後左）、自來水公司總經理李嘉榮（後右）的簡報。（張志康攝）

經濟部長王美花17日晚間到自來水公司一區處視察，她在聽取自來水公司及水利署的簡報後，與基隆市長林右昌、立法委員蔡適應討論相關措施的有效性。王美花表示，經濟部水利署及自來水公司將從三方面解決供水不足的問題。另外也將在這次供水問題解決後，進一步討論如何穩定基隆供水等相關問題。

王美花表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌對於基隆缺水問題非常重視，要求經濟部全力解決。她表示，這次基隆中正、信義兩區缺水，究其原因在於供應這兩個區域的貢寮堰水源不足，對此，水利署調派兩部抽水機，抽取雙溪溪的水源，預計每日可提供5000到1萬噸的原水。

其次，則是透過國軍野戰淨水車進駐貢寮淨水廠，抽取鹽化的下層水源，透過淨水車淨化後，加大貢寮淨水廠的給水量。預計每日可增加100噸的原水。

另外，自來水公司也將自新山淨水廠調配管線，至崇法加壓站，協助將自來水加壓打至中正及信義區的高地住宅，以解決高地居民用水問題。預計每日可提供5000噸自來水。

至於管線末端的高地住宅，則將透過自來水公司調派水車，結合基隆市消防局的消防水車加壓，將水送至社區的蓄水站，供應給民眾。

林右昌表示，目前基隆市缺水問題較為嚴重的區域，包括教忠里、五期重劃區、美的世界社區等，晚間在確立了水源調配方式後，能在今日晚間就將水妥善送給給高地住宅的民眾。不過他也指出，最近水情嚴峻，呼籲民眾節約用水。

另外，基隆市現有的新山水庫蓄水量僅有900餘萬噸，未來是否有可能加高，以增加蓄水量。王美花承諾，將請水利署進一步評估。而多年前曾經評估的新北市雙溪水庫，先前因為環評問題暫緩推動，是否可能重啟評估？王美花表示，經濟部會優先思考是否有其他穩定基隆地區供水的解決方案。