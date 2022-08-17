林智堅因身陷論文抄襲爭議，宣布退出桃園市長選舉，改由立委鄭運鵬出征。總統蔡英文日前曾在臉書要求同志全力支持，捍衛林智堅的清白。前民進黨立委沈富雄表示，蔡英文遇到一個很大的難關，到底要挺林智堅多久、到什麼程度？

沈富雄16日在《深喉嚨ONLINE》節目中表示，因為在「換堅」之前，民進黨內部已達到總統的層次，當時是認為換人一定輸，如果不換還有一點點贏面。怎麼才兩天就換人了呢？

沈富雄接著表示，蔡英文遇到一個很大的難關，就是還要不要戰，這是很麻煩的一件事情，也就是對蔡總統來講，到底要挺林智堅多久、到什麼程度？不過，蔡英文越堅持，就會越糟糕、越麻煩。

沈富雄指出，國民黨當初想要選桃園市長的人就有3、4個，國民黨主席朱立倫曉得如果放任讓他們去初選，其中大概有一個是他可以接受的，但是那個他不要，而剩下來的如果讓他們去初選，挑一個，後面的選舉，國民黨恐會出現問題，所以朱立倫不得不把初選沒收，徵召張善政。蔡英文的情況則是，如果鄭運鵬不參加初選，出來參選的這些人大概都不強。