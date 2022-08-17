被譽為「韓國版的亞馬遜」Coupang去年在美國掛牌上市，隨後進入台灣市場，主打生鮮雜貨10分鐘送到家的服務。Coupang在台灣一向低調，但今年開始擴大營運，近期更悄悄在台灣開啟了韓國、美國的「火箭跨境」，主打滿690元免運費，消費者加入購物車之後就可以直接購買海外商品，市場預期，將對台灣電商業者帶來極大挑戰。

Coupang是韓國電商龍頭，去年三月在美國IPO，Coupang在韓國提供各種服務，包括當日和次日上午送達日用雜貨和一般商品，以及透過Coupang Eats運送熟食、Coupang Play提供線上串流直播。Coupang在首爾、洛杉磯、西雅圖、矽谷、新加坡、北京、上海、東京和台北等地都設有據點。

Coupang看準台灣網購市場成熟，將台灣作為擴展海外市場重要據點，近期Coupang公告第二季與上半年財報，第二季虧損幅度較上一季與去年同期大幅收斂，上半年營收年增12％，毛利年增75％，稅後淨損也較上一季與去年同期大幅縮小。同時，看好未來市場發展，Coupang也同步上調今年財測與業績表現。

Coupang這次在台灣推出「火箭跨境」，是近期推出的新服務，以韓國、美國區域產品為主，近期主打滿690元免運費，商品類別則含括食品飲料、保健品、美妝保養、母嬰、生活用品等，為台灣近期很夯的跨境市場再添競爭。

Coupang今年開始陸續擴大在台灣的電商營運，包括找倉庫，更緊鑼密鼓的從不同台灣的電商企業挖角人才，台灣電商業者認為，確實新的國際競爭者加入，對台灣的電商市場將造成下一場競爭，但從另外的角度來看，台灣電商佔整體零售的比重仍不高，可發展的空間仍大，業者看好，有更多競爭者加入，將是推動台灣電商產業下一階段大幅成長的機會跟動能。