中鼎（9933）17日舉行法說，中鼎總經理陳裕仁指出，在在建工程3164億元的帶動下，今年前七月營收達527億元，創下歷史新高。預期今年的營運可望逐季成長。

至7月，中鼎手中的在建工程案量，包括電力、環境、煉油石化、天然氣、焚化爐、高科技、交通、一般工業等工程，其中佔比以電力20%最多，其次是環境19%，第三為煉油石化14%，另外，高科技工程也達10％。

透過有效管理物價上漲風險下，中鼎今年上半年財報毛利率、營益率「雙率雙升」；雖然通膨造成原物料價格持續維持在高檔，中鼎指出，部分公共工程案物調已獲業主核可，物價上漲的衝擊可獲得合理補償，下半年毛利、營益率預期應可與上半年相當。

由於各項原物料價格飆漲，加上缺工、勞工成本上漲，營造廠對承攬新的公共工程意願較以往低；中鼎一向以不做低價競爭，每項工程都以合理價格取得標案。也因為謹慎接案，市場指出，中鼎至7月底，新簽約工程金額432億元，確實是過去幾年同期的低點。

隨著原物料價格趨於穩定，中鼎評估未來一年國內外可參與投標工程的潛在商機，包括台灣、大陸、美國、中東、東南亞及印度等地達5,165億元。

中鼎爭取的國內潛在工程標案將以ESG商機為主。中鼎表示，政府2025年能源政策「減煤、增氣、展綠」的能源轉型路徑，讓天然氣、太陽能光電、離岸風能、水資源、循環經濟等工程標案增加。

至於中東市場，中鼎指出，目前國際油價維持在高檔，中東客戶資金充裕，用以發展天然氣、原油及高值化相關產業；綠色低碳環境下，中東各個國家相繼宣布淨零目標，既有煉油石化工廠須升級相關設備，帶動潛在商機。