看好林口商辦市場的潛力，上櫃營建股亞昕國際（5213）今（17）日表示，將攜手大股東擁有的益昕投資公司，雙方簽訂共同投資契約書，將共同開發新北市林口總銷百億元的複合式住辦大案，其中，亞昕出資比為59.0％，預計明年推出。

林口住辦複合式百億大案醞釀推出！亞昕表示，將與益昕投資公司合作，並簽訂共同投資興建契約，依各自負責的土地佔比為出資比例，共同完成開發「新北市林口區力行段174～177、222～223、223-1、223-2、225、227等地號」10筆土地，土地總面積約1,437.09坪，總銷突破百億。

亞昕表示，該案基地位於文化二路及信義路，鄰民視影視園區，預計明年(2023)下半年啟動，推出總銷逾百億的住辦複合式開發案。

亞昕表示，林口在2022年全境人口激增高居新北行政區之冠，人口紅利亦正式突破12萬，家戶年所得高達113.6萬元是新北市最富有的行政區，更吸引康橋國際學校、伯大尼美國學校、新北美國學校、頭湖雙語國小以及新林雙語國小等名校設立。

亞昕指出，林口指標建設近年也接二連三啟動，包括：環球購物中心、三井Outlet、福容大飯店、台塑樂活圈、樂善科技園區、工一市地重劃等，相繼到位。

另一方面，政府民間攜手創建的「國際媒體園區」、「林口新創園區」以及「AI人工智慧園區」同步引領經濟躍進，昔日的花園城市，已然擁有都心氣勢。

其中「國際媒體園區」，係林口影視城第二期工程，在第一期影視旗艦區成功吸引民視、TVBS進駐後，二期園區由東森集團、三立影城與日本三井不動產分進合擊打造台灣坎城。

另外「林口新創園區」，定位為物聯網、5G、大數據、智慧醫療等新興領域的培育搖籃，串連「AI人工智慧園區」可望吸引逾千家潛力企業進駐，問鼎矽谷第二。

大林口地區目前大型園區開發案，就有5個正進行中，其中林口段，就有已完工的林口新創園區、斥資240億元打造的林口國際媒體影視園區，以及工一工業區轉型發展的AI產業園區。預期林口將成為串聯雙北與桃園產業帶的核心樞紐，商辦市場也受到關注。