近年同安國小管樂社以「生鏽、二手樂器」闖出一片天，摘下全國學生音樂比賽優等還受邀展演，盡展偏鄉小校軟實力，近日又獲邀出席兒福聯盟30周年互動體驗展，座上賓是蔡英文總統，孩子們想到要表演給元首看，既興奮又緊張。

暑假期間，同安國小飄樂聲，12名學生或拿薩克斯風、或拿直笛、或拿法國號，在音樂老師洪定緯的指導下反覆練習，小朋友童言童語道，「我們要表演給總統看，不能漏氣」，還有人說，這比之前參加全國音樂比賽還要緊張。

教導主任蔡錦豐指出，上月接獲兒福聯盟邀請出席8月30周年互動體驗展開幕表演，小朋友得知後很開心，尤其知道座上賓有總統後，更是興奮不已，每個人都願意放棄暑假玩樂時間到校練習，這股衝勁與熱情令人熱血沸騰。

蔡錦豐說，這是繼4年前受邀教育部展演後，再次獲邀北上演出，雖然時間隔得有點久，但展演對小朋友來說一點也不陌生，因為平常孩子們平常就會到養老院等機構慰訪，音樂對他們來說不僅僅是為了比賽，透過表演展現自信、散播幸福感才是重點。

蔡錦豐說，同安國小管樂社成立於2009年莫拉克颱風後，當時學校獲贈一批二手管樂器，雖然樂器大多生鏽，但是大家愛物惜物、使用得很開心也很滿足，這批樂器帶孩子們登上全國音樂比賽的舞台、獲邀各大展演，也延續偏鄉孩童的音樂夢。

「學音樂的孩子很有愛。」洪定緯說，同安管樂社的孩子是在愛的氛圍下學習與成長，他從來不用擔心哪個孩子學不會，因為他們會學長教學弟、學姊教學妹，也許在資源上會比都會小學來得少，但他們懂得互助的心很難得，他相信這份真誠感會感染所有觀賞者。

隨著展演時間愈來愈近，小朋友加緊腳步練習，除了蔡錦豐、洪定緯在旁陪伴外，其他老師也排班陪練習，翁姓老師說，他雖然不是專業的，但可以幫忙打拍子、放音樂，陪著學生一步步走得愈來愈好，比什麼都值得。