三星在今（17日）宣布全新Galaxy Z Flip4及Z Fold4正式登台上市之餘，在上周發表會同步登場的Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro也將於明（18日）至28日期間，於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，9月2日正式在台上市，更一樣推出預購優惠活動；預購期間於指定通路購買Galaxy Watch5系列，即贈限量15W無線閃充充電板，而9月2日起至10月31日開賣期間，於指定通路購買Galaxy Watch5系列，即贈限量彈性運動錶帶，購買Galaxy Buds2 Pro則贈送透明保護殼，另凡購買三星手機與平板系列，加購最新穿戴裝置系列，最高可享3000元折價優惠。

三星全新的Galaxy Watch5 Pro新增了追蹤返回路線功能，讓戶外運動者透過GPS定位走過的路線，方便能在迷路時以沿途返回。（三星提供）

三星全新的Galaxy Watch5將推出藍牙與LTE兩種版本，各有44mm及40mm兩尺寸，44mm共有冰川藍、幻影黑、辰曜銀 3色，定價9990元起；40mm則推出雲霧粉、幻影黑、辰曜銀 3色，定價8990元起。

三星全新的Galaxy Watch5 Pro具備藍牙與LTE兩版本，45mm單一錶徑，共鈦晶灰、鈦炫黑 兩色，定價1萬5990元起。（三星提供）

而此次的Galaxy Watch5 系列就搭載了Exynos W920 雙核心5奈米處理器，還有升級版的內建三合一BioActive感應器，更均是升級採用了藍寶石玻璃鏡面，錶框採磨砂處理，搭配虛擬錶圈，更能提升耐用度之餘，電力也有所提升，充電速度比上代提升了30%，特別是Galaxy Watch5 Pro，還特別新增了支援匯入GPX格式的戶外專屬功能，使用者能下載好路線文件到手錶上，再以手錶作指向導航，可是針對高強度、戶外運動愛好者所推出的新款。

全新的Galaxy Buds2 Pro則升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質，還有進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能。（三星提供）

三星全新的Galaxy Buds2 Pro將推出精靈紫、幻影黑與曙光白 3色，定價7490元。（三星提供）

全新的Galaxy Buds2 Pro則升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質，還有進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能，比上代可隔絕40%噪音以外，更比上代加大2倍的抗風罩，但耳機體積卻縮小了15%，配戴起來更輕巧又舒適，充電盒的電池也從上代Galaxy Buds Pro的472mAh，提升至515mAh，以帶來更長的聆聽體驗。