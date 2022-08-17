三星在今（17日）宣布全新Galaxy Z Flip4及Z Fold4正式登台上市之餘，在上周發表會同步登場的Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro也將於明（18日）至28日期間，於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，9月2日正式在台上市，更一樣推出預購優惠活動；預購期間於指定通路購買Galaxy Watch5系列，即贈限量15W無線閃充充電板，而9月2日起至10月31日開賣期間，於指定通路購買Galaxy Watch5系列，即贈限量彈性運動錶帶，購買Galaxy Buds2 Pro則贈送透明保護殼，另凡購買三星手機與平板系列，加購最新穿戴裝置系列，最高可享3000元折價優惠。
而此次的Galaxy Watch5 系列就搭載了Exynos W920 雙核心5奈米處理器，還有升級版的內建三合一BioActive感應器，更均是升級採用了藍寶石玻璃鏡面，錶框採磨砂處理，搭配虛擬錶圈，更能提升耐用度之餘，電力也有所提升，充電速度比上代提升了30%，特別是Galaxy Watch5 Pro，還特別新增了支援匯入GPX格式的戶外專屬功能，使用者能下載好路線文件到手錶上，再以手錶作指向導航，可是針對高強度、戶外運動愛好者所推出的新款。
全新的Galaxy Buds2 Pro則升級至極致24bit Hi-Fi高保真音質，還有進階的Advanced Inteligent ANC主動降噪功能，比上代可隔絕40%噪音以外，更比上代加大2倍的抗風罩，但耳機體積卻縮小了15%，配戴起來更輕巧又舒適，充電盒的電池也從上代Galaxy Buds Pro的472mAh，提升至515mAh，以帶來更長的聆聽體驗。
#5系列 #GalaxyWatch #上代 #GalaxyBuds2Pro #期間
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。