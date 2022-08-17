喬雪尋求在重賽中奪回王座。（美聯社）

世界重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）回歸擂台了，他2021年9月在英國倫敦以挑戰者身分打敗拳王喬雪（Anthony Joshua），一口氣奪得WBA、WBO、IBF拳王腰帶。兩人還沒來得及打重賽，今年俄烏戰爭爆發，3月初烏席克返國參加基輔保衛戰，他在月底離開烏克蘭，繼續準備他的拳王重賽。

喬雪在網路貼出自己的一小段訓練鏡頭，他以伏地挺身的動作連續切換拳頭、手指、手背著地，展示他手腕的力量以及雄壯的體格。他寫道：「離開我的手，交由上帝的手中。」喬雪先前也曾意外失去統一拳王腰帶，小路易茲（Andy Ruiz Jr.）因此成為史上最胖的職業拳王。後來喬雪在重賽立即奪回王座，直到敗給來自烏克蘭的烏席克。

Out my hands and leave in God's 🤲🏾 pic.twitter.com/f7gPF9ojkL — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 16, 2022

這期間發生了許多事，遲遲等不到與喬雪「世紀對決」的WBC拳王泰森福瑞（Tyson Fury）正考慮退役，烏席克想要拿著腰帶去對決泰森福瑞，但是他與喬雪還有重賽合約。中間又傳出喬雪可能收取1500萬英鎊的避讓費讓泰森福瑞「插隊」進來打烏席克。俄烏戰爭之後原以為沒有希望，結果烏席克很快又返回擂台，將於8月20日在沙烏地阿拉伯與喬雪進行重賽。烏席克表示他收到大量烏克蘭前線將士傳來的聲援訊息，家鄉父老都盼望他在拳擊場上為大家打贏另一場戰鬥。