事關同胞生命安危她不忍了！近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目；民眾黨新竹市長參選人高虹安質疑，台灣政府對此反應卻慢半拍，外交部與刑事局對外說明甚至與事實有所差距，讓她怒喊：「令人不禁懷疑政府有沒有處理保護國人生命財產、查緝重大刑案的決心！」

高虹安今(17日)以「柬埔寨人口販運問題，蔡政府需說清楚講明白」為標題在臉書發文表示，「根據移民署統計，今年1至7月國人出境前往柬埔寨人數，共計8647人，自柬埔寨返國人數共計4949人，目前尚有3698人還滯留在柬埔寨；而去年出境前往柬埔寨人數共計3294人，自柬埔寨返國共計3051人，只有243人未歸國。」

她指出，「雖然刑事局16日澄清，赴柬埔寨國人「只有」近120件因無法即時聯繫而報案。但亦有部分縣市已進行清查；其中台中至少有25人被騙到柬埔寨、新北至少53人、屏東至少27人，光這三個縣市就有105涉入人口販運案件，國人遭人口販運的嚴重狀況需要進一步釐清！」

高虹安質疑：「四個月前，網紅bump已經開始追查這起跨國詐騙演變為人口販運的重大事件，政府卻沒有放在心上。外交部的聲明重點，反而是質疑發出聲音的網紅。政府的角色在哪裡？蔡英文為了論文抄襲案，多次發聲護航支持林智堅，面對國人在柬埔寨和東南亞的遭詐騙販運，卻沈默至今。一個國家的總統，能不為國人安危與社會治安，站出來表明政府的態度和作為嗎？」

她舉在地民眾案例批：「就在我們新竹市，日前也有一名21歲女子遭人蛇集團囚禁、準備送往泰國賣身，所幸15日因他案遭警方發現方獲救。警政署有掌握背後的具體案情嗎？我們呼籲新竹市警局也要進行清查！」

高虹安怒喊：「人口販運是萬國公罪，政府要拿出決心與魄力，不僅應將跨國詐騙販運列為重大刑案、啟動國際刑警組織跨國聯合偵辦，相關查緝作為更應公開透明，不要民間踢爆後才急急忙忙勘誤與澄清。再說一次，如果林智堅的論文值得蔡總統再三捍衛，攸關社會治安的人口販運更應該列為第一關切的議題才對，呼籲蔡政府要說清楚講明白！」

同為民眾黨的徐千晴說：「這個政府，對內文字獄，對外不作為，還把國人生命擺一邊」，陳立基則批：「台灣民眾出國的人身安全，值得國家機器來用心捍衛，蔡政府要說清楚講明白！」；網友則說：「真的都沒看政府在反應的哀，報喜不報憂的政府！只想輕鬆處理好事情，不想承擔困難任務？」、「政府能做的事不如一個網紅，真的是丟臉！」、「現在的政府都這樣，只要說出的話不合他們，就質疑說話者在造謠之類的」。