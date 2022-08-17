汪小菲和大S離婚後，被狗仔葛斯齊爆料與女星張穎穎交情匪淺，儘管當事人否認到底，但相愛的證據頻傳，幾乎算半公開，不過汪母張蘭多次暗酸張穎穎，最近在直播中還直接點名「穎穎」，要對方閉嘴、勤刷牙，引起熱議。

張蘭日前在景色怡人的戶外開直播，但心情似乎不美麗，期間忽然開罵：「閉上你那臭嘴啊，寶貝兒，好好刷刷牙去。」正當網友摸不著頭緒、留言問為什麼又吵架，張蘭秒回：「她胡說八道唄，那個叫穎穎的」，甚至還撂狠話：「你不要在蘭姐這兒廢話了」，並警告：「種善因才有善果，種惡因明天她一定是惡果。」

張蘭在直播罵「穎穎」。（圖／微博@頂流顏究社）

張蘭在直播罵「穎穎」。（圖／微博@頂流顏究社）

張蘭直接點名「穎穎」嚇壞大批網友，瘋猜她說的「穎穎」該不會就是汪小菲的緋聞女友張穎穎，但有網友解釋是直播間有個匿名「穎穎」的網友留惡評，才會激怒張蘭，不過兩者的名字相似度很高，外界仍聯想到是否間接酸張穎穎。

事實上，張蘭之前多次被網友問汪小菲和張穎穎的緋聞，她的態度都滿不耐煩，曾暗指張穎穎不夠善良，「真要是一個好女人有什麼不敢公開的」，又偷酸張穎穎是臭蟲，「一個正常的人家裡願意招臭蟲嗎？家裡誰吃飽撐著跟屎殼郎同居？您別無事生非」也嚴肅地表態過：「我們家從來不要二手貨」，更否認兒子跟張穎穎交往，不客氣地當眾飆罵：「我一腳把她踢飛了」。