台灣離岸風電第三階段區塊開發選商起跑，本土離岸商台亞風能的「環洋離岸風力發電計畫」全力備戰中，今天更宣布國家級重量夥伴—法國電力集團旗下子公司法國再生能源攜手合作，將藉助其風場建置、採購、運維豐富經驗，全力搶下區塊開發競標資格。

環洋風力目前尚在環評審查中，力拼月底通過，9月底前向經濟部能源局送件。該場址位於彰化縣外海，風場範圍約53平方公里，水深為15至45公尺，離岸邊最近距離8公里左右。風場開發採用固定式水下基礎，預計每年發電量最多可達約16億度電，可供應46萬戶家庭一年用電。

而法國電力(EDF)是全球最大電力集團，背後老闆是法國政府，等於國家級大企業。法國電力再生能源公司（EDF Renewables）則是旗下百分百子公司，專責集團內的綠能建設、營運。

台亞風能表示，與法電再生能源談了一年多，當初就是鎖定合作夥伴要是國家級份量，能以其豐富的國際採購經驗與技術團隊協助台亞立足國內風電，放眼國際市場。

法電再生能源有注資入股環洋，以後要憑著豐富的國際海事工程技術能量，協助該風場的興建、國際採購，台亞則主要負責國產化本土供應鏈部份，一個主責對外，一個主責對內。

台亞風能董事長林怡文表示，將發揮本土開發商與在地關係緊密聯結的優勢，結合法國電力再生能源國際經驗與產業技術，支持在地產業鏈發展，放眼國際市場。

法電再生能源台灣市場總經理張明侖說，公司在全球超過10年的風場開發、建置、維運經驗，將與台亞雙邊結合創造穩固且深厚的產業聯結。