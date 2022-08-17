近日，大陸四川、江蘇、重慶等省市，陸續下達限電令，為保障民生供電，工業企業實施輪流限產甚至生產全停。四川達州則是第一個民生供電撐不下去的城市，今起每輪滾動限電3個小時。專家分析，四川今年夏天炎熱少雨，但高達八成的電力仰賴水力發電，是導致這次大缺電的主因。

四川達州今天（17日）發佈《有序限電預告》，明確：每輪滾動限電的計畫時長由16日的2.5小時延長至17日的3小時。遇到較大的電力缺口，限電時間將延長。不光達州，四川省下達通知，除攀枝花、涼山外的19個市（州），大量工業企業實施生產全停，讓電於民，確保不出現拉閘限電。

此外，處於長江下游的江蘇省，昨天（16日）也發布限電通知，部分企業開始輪流限產。重慶市也傳用電告急，昨天（16日）發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，提出：為保障群眾基本需要，啟動有序用電一級方案，納入方案的所有電力用戶必須全部參與執行，讓電於民，時間為17日0時至24日24時，後續根據氣溫變化和供需形勢及時調整。

中國水電第一大省四川今年為何缺電？據央視《經濟信息聯播》17日報導，國網四川電力調控中心副總工程師周劍表示，四川電力供應的80％來源於水電，今年四川省遭遇60年罕見的高溫乾旱災害，持續時間長，造成各大流域來水嚴重偏少，部分主力水電廠庫容已見底，全省水電發電能力下降5成以上。

具體而言，7月以來，四川省平均降水量135.9公釐，較常年同期偏少48％。全省大部地區偏少2至6成，38縣站降水量為歷史同期最少。目前，19個縣站處於重旱狀態。

大陸國家電網公司緊急從省外調集電力資源，全力支援四川，目前各電力入川通道已滿載，同時要求工業企業通過放高溫假等方式，讓電於民。