錼創科技-KY（6854）18日於創新板掛牌，過去二年錼創因投入大筆研發導致每股淨損達21.57元、14.14元，但虧損已收斂逾三成，董事長李允立看好TV、車用面板、元宇宙三大領域為主要成長動能，其中家用高階TV可望最快進入爆發期。

展望今年法人預期錼創恐持續虧損，但法人估，虧損幅度可望收斂至7～8元，與去年每股淨損14.14元相較，赤字幅度更進一步收斂近50％。

李允立預期，錼創未來幾年維持高速成長，今年即使總體經濟變數仍多，但是高階領域似不受影響，他預期2023年的營收增幅可能更高；李允立也表示，大尺寸Micro LED如TV、大型顯示看板；以及車用面板、元宇宙的Micro Display為未來三大成長動能，其中家用的高階TV可望最快進入爆發期。

由於損益與良率、成本正相關，李允立指出，2020年6月錼創訂出每年成本降低40～50％、五年降低95％的目標，到現在都還在這個趨勢之上，錼創是技術公司，但是獲利不會局限在產品上，除了產品之外，錼創的營收收入還包括NRE、技術授權、不同Business Model的獲利，明年底以前甚至更早，可望挑戰單月損平。