挪威半導體廠Nordic Semiconductor推出備受期待的nRF7002超低功耗雙頻Wi-Fi 6配套IC，昂首跨進Wi-Fi無線物聯網市場。

藍牙、Wi-Fi和蜂巢式物聯網是全球最流行的三大無線物聯網技術，但世界上僅有少數幾家企業有能力供應全部的技術，而Nordic Semiconductor是其中之一。

nRF7002稱為「配套IC」，這表示它要配合Nordic現有產品一起使用，以提供完善的Wi-Fi連接和基於Wi-Fi的定位（本地Wi-Fi集線器的SSID網路嗅探）功能。nRF7002可配合的現有產品包括nRF52和nRF53系列藍牙系統單晶片（SoC），以及nRF91系列蜂巢式物聯網系統級封裝（SiP）元件。nRF7002也可以與非Nordic的主機設備結合使用。

Nordic於2020年收購了Imagination Technologies Group的整體Wi-Fi開發團隊、核心Wi-Fi專業知識和Wi-Fi IP技術資產，隨之推出nRF7002 Wi-Fi元件。

憑藉nRF7002 ，Nordic Semiconductor在Wi-Fi 6發揮數十年著名的超低功耗無線物聯網技術和矽晶片設計專業知識。Wi-Fi 6標準通過提升效率以支援使用壽命長的電池供電無線物聯網運作。

W-Fi已被納入蘋果電腦、亞馬遜、Google、三星和其他數百家消費性物聯網企業所宣導的智慧家居Matter協定。在新增Wi-Fi產品後，Nordic現在可支援Matter使用的所有無線協定，也就是用於入網（commissioning）的低功耗藍牙、用於低功耗網狀網路的Thread以及用於高速無線應用的Wi-Fi。

Nordic技術長暨研發和策略執行副總裁Svein-Egil Nielsen評論表示，我們收購了實力雄厚的Wi-Fi開發團隊及其已開發的Wi-Fi資產組合，因而能夠非常迅速地將我們的第一款Wi-Fi IC推向市場。Nordic還確保以這些Nordic產品開發Wi-Fi 6應用將十分簡易，與開發任何其他Nordic無線物聯網應用同樣簡單，包括使用相同的開發工具和nRF Connect SDK。

Nordic Wi-Fi系統和軟體總監Mike Davis表示，新的Wi-Fi 隊幫助Nordic迅速推出首款Wi-Fi產品，他們的不懈努力實在值得讚許。他們清楚了解Wi-Fi是客戶要求Nordic填補的首要缺口，也明白Nordic客戶需要迅速獲得這項性能。

Nordic產品管理執行副總裁Kjetil Holstad表示，我非常高興終於能夠將Wi-Fi產品添加到我們的無線物聯網產品組合中，我們的銷售團隊熱切地希望將其介紹給全球各地的客戶。nRF7002是一個很好的起點，我們在建置獨特的Wi-Fi產品組合方面已遙遙領先，這些Wi-Fi產品將與Nordic現有的超低功耗技術完美結合。