航太系統開發商通常只會採用已獲得MIL-STD-883 CLASS B認證並且正在進行航太組件可靠性QML CLASS Q和CLASS V認證的新組件進行設計。Microchip現已憑藉其RT PolarFire FPGA實現了第一個認證里程碑，設計人員將得以採用該產品開始進行航太系統設計，充分發揮其卓越的計算和連接傳輸能力，以及相較於基於SRAM的FPGA，大幅降低的功耗和免受單粒子翻轉（SEU）影響的優勢。

Microchip FPGA業務部行銷副總裁Shakeel Peera表示，Microchip是一家獲得QML認證的高可靠性太空應用FPGA製造商，並多次獲得FPGA和其他IC的最高等級CLASS V認證。這項MIL-STD-883 CLASS B認證是朝著解決航太飛行中一些最困難的系統挑戰邁出的又一大步，包括相較於其他FPGA解決方案更低的功耗和更高的可靠性來減少衛星訊號處理擁塞。此外，我們的RT PolarFire FPGA也已經進入QML CLASS Q和CLASS V認證的最後階段。

為獲得MIL-STD-883 CLASS B認證，RT PolarFire FPGA通過了一系列環境測試，以確定對自然元素有害影響的抵抗力和國防太空作戰條件，以及機械和電氣測試。通過這些測試為QML CLASS Q和CLASS V認證奠定良好條件，同時展現了RT PolarFire FPGA在太空中的可靠性優勢。它們的嵌入式配置開關已被證明能夠抵禦>100kRad的總電離劑量輻射暴露，這使得它們適用於大多數地球軌道衛星和許多深太空任務。與其他解決方案不同，FPGA不會出現任何輻射配置擾動（configuration upsets），因此不需要緩解措施，進而降低了工程和材料成本。

RT PolarFire FPGA系列匯集了Microchip在60年的航太技術經驗，為現代太空任務提供必要的計算和連接傳輸能力。與基於SRAM的替代方案相比，FPGA的功耗降低了50％，同時使在軌（on-orbit）數據處理系統能夠滿足苛刻的效能要求，並在太空的惡劣輻射環境中可靠地運行，而不會產生過多的熱量。其邏輯元件（LE）、嵌入式SRAM、DSP模組和12.7Gbps收發器通道的獨特組合為被動和主動成像提供更高的解析度，為多光譜和高光譜成像提供更多通道和更精細的通道解析度，並能使用來自遠端來源的嘈雜數據進行更精確的科學測量。

RT PolarFire FPGA還可以與當今航太系統中的一個或多個互補的Microchip解決方案搭配，包括Ethernet PHY VSC8541RT、CAN接口USB到UART PHY、來自時鐘和時脈解決方案部門的時鐘和振盪器，以及來自其類比電源和介面部門的電源解決方案等等。