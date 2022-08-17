想像開著一輛沒有自動駕駛功能的汽車去購物商場、機場或停車場，接著透過應用程式讓汽車自己開走並停妥。南韓的Seoul Robotics軟體公司運用NVIDIA的技術實現了這個想像，讓沒有自動駕駛功能的汽車得以完成自動駕駛。

Seoul Robotics的總部位於南韓，成立之初的業務重點是改善諸如停車這類第一哩和最後一哩路的後勤支援。該公司的Level5 Control Tower系統是一個由感測器和電腦組成的網狀網路，設置在如建築物或路燈杆等場域周圍的基礎設施上（而非裝在單一汽車上），以做到無死角地掌握環境狀況。

Level5 Control Tower系統以引導車聯網，或稱車用無線通訊技術（V2X）的方式，讓車輛能夠自主移動。這些系統將資訊從單一車輛傳送到基礎設施、其他車輛或存在於周遭環境的物體，反之亦然。目前許多當代車輛已將V2X技術列為標準配備，用於提高行車安全、提升交通效率及節約能源。

Seoul Robotics旗下的LV5 CTRL TWR平台利用攝影機及光達收集環境的3D資料。電腦視覺和深度學習人工智慧（AI）技術分析這些資料，判斷車輛在覆蓋區域內最高效安全的行車路徑。接著，LV5 CTRL TWR平台利用V2X管理汽車的現有功能，像是主動式定速巡航控制系統、車道維持和煞車輔助功能，讓車輛安全地在不同的地點之間移動。

Seoul Robotics透過用於打造GPU加速應用程式的NVIDIA CUDA函式庫，以及用於在邊緣進行高效能AI的Jetson AGX Orin模組，開發出LV5 CTRL TWR平台。在雲端則使用NVIDIA GPU為全球車隊規劃行車路徑。

Seoul Robotics為NVIDIA Metropolis軟體合作夥伴計畫的成員，此計畫以應用程式框架與一套開發人員工具為中心，開發強大的視覺AI應用；該公司亦加入NVIDIA Inception計畫，NVIDIA透過這項全球性的免費計畫培育頂尖的新創公司。

Seoul Robotics以所謂的「透過基礎設施達到自動駕駛」，率先開拓Level5自動駕駛的道路，而Level5自動駕駛即為真正的完全自動駕駛。

Seoul Robotics產品和解決方案部門副總裁Jerone Floor表示，我們不是在車輛上配備感測器，而是將感測器裝在周圍的基礎設施上。

LV5 CTRL TWR平台利用V2X從基礎設施向汽車發送指令，讓車輛右轉或左轉、從A點移動到B點或煞車等，車輛定位精度達到正負四公分的程度。

Jerone Floor表示，不管車子有多聰明，要是有車從轉彎處開過來，一樣看不到來車。LV5 CTRL TWR平台將從環境綜合情況中取得的最新資訊提供給車輛，讓它們不會像瞎子一樣。

進一步補充，大多數車輛都已經搭載這些通訊協議。LV5 CTRL TWR平台作為AI指導機制的中樞，只要更新汽車的韌體即可。

Jerone Floor說，我們從一開始就知道要在系統裡做深度學習，這樣才能達到安全目標所需真正絕佳的效能，因此就需要GPU加速技術的幫助。我們一開始就以NVIDIA GPU和CUDA為基礎來設計這套系統。

Seoul Robotics的團隊使用NVIDIA CUDA函式庫，即時渲染3D感測器收集到的大量資料，以及加速進行深度學習模型的訓練和推論作業。

Seoul Robotics為Metropolis軟體合作夥伴計畫成員，得以搶先試用軟體開發套件及用於邊緣AI的NVIDIA Jetson AGX Orin。Jerone Floor補充，Jetson AGX Orin的運算能力使得LV5 CTRL TWR平台能用單一模組覆蓋更大的區域。它也能適應很大的溫差，無論晴雨，都讓我們的系統能在室內和室外順利運作。

Seoul Robotics現於德國慕尼黑的一處BMW車廠進行LV5 CTRL TWR平台早期商用部署作業。

Jerone Floor指出，完成製造的車輛必須經常更換地點，包括從電力維修站到試駕停車場等。BMW車廠在安裝LV5 CTRL TWR平台後，便能讓車輛自主移動，省下不少時間和金錢成本。Jerone Floor表示，讓汽車自主移動也提高了員工的安全，亦能讓員工專心處理大燈校準等其他工作。

而從整輛車生產完成到交車給客戶，平均要在七個停車場裡移動。在每個停車場人工搬運汽車每輛車的成本從30至60美元不等，意即LV5 CTRL TWR平台可以滿足300億美元市場的需求。

Jerone Floor強調LV5 CTRL TWR背後的技術可用於各行各業。Seoul Robotics除了將這個平台用在車廠，還計畫把它部署到全球各地的零售商店、機場、十字路口等場域。