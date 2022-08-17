新營警分局暑期「青春盃」籃球賽，前2年受疫情影響停辦，今年復辦吸引不少當地學子參加。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

今年的參賽隊伍，分為高中男子、高中女子與國中男子3個組別，總共25支隊伍參與。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局新營分局為提倡暑假期間青少年從事正當休閒活動，今年執行青春專案期間，除了舉辦「青春盃」籃球賽，讓學子們在球場上揮灑汗水、拚球技，後續繼續將與網路圖文作家A Ray合作，針對時下議題及青春專案宣導主題的原創圖文作品在社群網路宣傳。

新營警分局暑期「青春盃」籃球賽，前2年受疫情影響停辦，今年復辦吸引不少當地學子參加，今年的參賽隊伍，分為高中男子、高中女子與國中男子3個組別，總共25支隊伍參與，分局更準備獎品及獎狀給優勝隊伍。

新營警分局本周舉辦的「青春盃」籃球賽，活動上亦搭配宣導「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及發佈」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或參與網路賭博」等主題，讓與會青少年能在未來生涯中，學習懂得識別並拒絕有害事物。

新營警分局表示，今年還特別邀請網路圖文作家A Ray，針對時下「出問題打工詐騙」議題及青春專案宣導主題，繪製成圖文作品，上傳至臉書等社群軟體宣傳，讓青少年朋友了解，勿輕信過度優渥待遇的打工廣告，並建立良好生活習慣重要。