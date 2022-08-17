新北市八里區昨(16)日有女國中生在學校與老師談話時，驚吐「奶奶都躲在冰箱不出來」，爆出女學生父親將已過世媽媽冰在冰箱內成「V型乾屍」，警方調查疑似男子無力下葬媽媽，但更傳出男子5年來以媽媽名義詐領政府補助約63萬元，以偽造文書罪送辦；對此，法醫高大成則認為，冰屍的男子應該是模仿日本「啃老族」做法。

昨(16)日新北八里傳出男子疑經濟能力關係，將過世母親冰在冰箱內長達5年，成為「V型乾屍」，然而此事件會曝光，在於男子的國中女兒和學校老師談話時，向老師透露「奶奶一直躲在冰箱不出來」，讓老師覺得事態有異，便通報警察，全案才曝光，男子後續也被傳出5年來冒用母親名義詐領補助約63萬元。

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成表示，該男子做法是仿造日本，在日本退休年齡約60至65歲，退休人員一個月可領到30萬至40萬日幣的退休金，然而，這些錢可成為許多家庭的經濟支柱，不過，因為日本住家空間小，無處可放的遺體1至2天便會開始發臭，容易引起鄰居質疑，因此，將遺體塞進冰箱成「冰屍」，遺體不會發臭，又可以繼續領政府的退休金。