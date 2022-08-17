南市消友會第二辦事處處長胡正德說，此次抽獎禮品中的「用心杯」，印上二大隊徽及二大隊工作服務宗旨「消防用心、民眾安心」。（南市消防二大提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處合辦的「消防知識學一夏，線上學習抽好禮」活動，僅剩3天，民眾到活動網址答題，全部答對者截圖並留言，有機會抽中二大自行設計「用心杯」，以及休閒衫等禮品。

為提升民眾防災觀念，減少災害發生，南市消防局第二救災救護大隊與台南市消防之友會第二辦事處舉辦「消防知識學一夏，線上學習抽好禮」活動，8月20日晚間7點辦理直播抽獎，當天線上觀賞留言答題者也有加碼抽獎。

南市消友會第二辦事處處長胡正德說，此次抽獎禮品中的「用心杯」，印上二大隊徽及二大隊工作服務宗旨「消防用心、民眾安心」，並藉由消防文字及圖像，提醒民眾隨時注意防火防災的安全。

南市消防局第二救災救護大隊大隊長丁春能說，每年藉著各種不同的管道與機會，持續將防災觀念傳達給民眾，以減少災害發生，本次活動由第二大隊的臉書粉專發布抽獎訊息，鼓勵民眾踴躍參與，獲得獎品。