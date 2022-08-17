近來柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，甚至演變為人口販運之重大犯罪，引發國際矚目。對此，前立委郭正亮今（17）日就表示，其實台灣年輕人到到海外找機會，這已經有一段時間了，他更點出「為何怎麼會那麼多人覺得台灣沒有機會」的內幕，是因為有些人在疫情期間被逼得走投無路，很多人要生活，就會被引誘而去，引發討論。

郭正亮今日在中天新聞節目《大新聞大爆卦》中表示，因為現在台灣年輕人就業狀況和待遇不好，所以很多人到海外找機會，這已經有一段時間了。郭正亮也提及，「我們不能夠把做電信詐騙、賭博業和以前去東南亞就業的人等同齊觀，是不一樣的，因為那種是正常職業」，但郭正亮指出，「現在這個不太一樣，是讓你賺快錢，並沒有去評估裡面的風險」。

郭正亮也說，「我們以前常常聽到是移工來台灣就業，現在怎麼變成我們的年輕人要出去？」郭正亮更疑惑，「而且感覺出去的年輕人都比較是沒有專業的，而且這一次所波及的更多是『中下階層』的人，跟以前不太一樣」。郭正亮認為，「這狀況要反省的是，我們台灣怎麼會那麼多人覺得台灣沒有機會？」甚至有人被逼走投無路，郭正亮最後也說，「在疫情期間被迫停業的那群人，真的很傷」，他也坦言，「在疫情時我們就在批評了，要人家停業是要給錢的，要針對『個人』紓困，而不是針對『行業』」，結果疫情時間一拉長，很多人要生活，就會讓被引誘而去。