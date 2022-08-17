迎戰中秋送禮市場，85度C今年推出8款中秋禮盒，9月10日前門市預購指定禮盒享85折。另看準「送禮宅商機」85Cafe APP特別提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群媒體轉贈親友，受贈者即可憑券到全台85度C門市兌換中秋禮盒，預估今年中秋檔期銷售目標6.3萬盒、年增16％，銷售業績2,500萬元、年增25％，可望呈現價量齊揚！

85度C表示，今年8款禮盒包括「琥珀蛋黃酥禮盒」、「邀月品秋」，「邀月品秋（素）」、「流光逐月」、「眾星拱月」、「花好月圓」、「鳳梨酥禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥，今年還特地研發琥珀蛋黃酥，餅皮帶著焦糖光澤，冷凍出貨保留出爐時的酥脆口感；其他還有楊枝甘露、檸檬麻糬、綠豆肉鬆等新口味，即日起至9月10日，門市預購指定禮盒85折，價位落在250至780元間，還送不織布購物袋。

不過，受疫情影響，民眾消費購物模式改變，85度C表示，除了實體門市購買外，也可以選擇網路消費。即日起至9月6日，85Cafe APP開啟禮盒跨店取轉贈，不受地域與社交距離的限制，讓無法親自拜訪親友或客戶的民眾，利用85Cafe APP線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群媒體轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，相當便利。

85Cafe APP跨店取，共有6款禮盒兌換券，價格帶在249至780元之間，民眾可依兌換券金額選擇喜歡的禮盒。其中，450元月餅禮盒兌換券，可選原價529元的「邀月品秋」或「邀月品秋」禮盒任一款；480元兌換券可選擇原價565元的「琥珀蛋黃酥」或「花好月圓」禮盒任一款；499元兌換券可換原價587元流光逐月禮盒；780元兌換券可換原價918元的「眾星拱月」禮盒；319元兌換券則可兌換鳳梨酥禮盒；249元兌換券則可換咖啡小蛋捲禮盒。

85度C表示，收到電子兌換券的朋友，只要在4天前致電門市預定所需禮盒即可，安全又便利。