「脫英夫妻」哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）又將成為哥嫂最尷尬的鄰居。本週他們宣布9月要回英國參加慈善活動，住處同樣位於溫莎，相鄰威廉、凱特一家5口僅800公尺，消息人士透露，哈利應該會避不見面；王室作家則暗酸「又要回來撈錢了」。
早前外媒報導，哈利與妻子梅根眼前有一項任務馬拉松，預計下個月(9)先回英國，5日出席曼徹斯特「世界青年領袖峰會」（One Young World Summit）。結束後隨即飛往德國杜塞道夫(Düsseldorf)，參加「永不屈服運動會」（Invictus Games）。最後一站是慈善機構WellChild所舉行得頒獎典禮，屆時還要再飛回英國。
據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這是繼6月歡慶女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）登基70周年迎來白金禧盛會後，「脫英夫妻」二度回家；也是2019年他們搬出肯辛頓宮（Kensington Palace）後，哈利、威廉兩家再次成為鄰居，下榻的酒店距離僅800公尺，5分鐘就能「團圓」。《太陽報》（The Sun）引述消息人士的話，稱哈利夫婦卻無意與哥嫂見面。
至於皇室傳記作家安琪拉·萊文(Angela Levin)怎麼看?第一時間得知消息她感到「非常失望」，還說「這對夫妻正在創造一個替代品，試圖喚醒王室家族。他們不想和王室有關係，但又總是離不開，因為可以利用這點撈更多錢。」
她繼續說，「長期以來，我認為哈利與梅根都在努力創造另類的王室覺醒，像是那些圍繞他們身邊的盛況。梅根不喜歡輸，她埋怨王室沒有如願『現代化』…」
文章來源：Prince Harry and Meghan Markle are 'trying to create an alternative woke royal family' after the Duchess feels 'enormous bitterness' that she wasn't able to 'modernise' the Firm, claims royal biographer Angela Levin
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