「脫英夫妻」哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）又將成為哥嫂最尷尬的鄰居。本週他們宣布9月要回英國參加慈善活動，住處同樣位於溫莎，相鄰威廉、凱特一家5口僅800公尺，消息人士透露，哈利應該會避不見面；王室作家則暗酸「又要回來撈錢了」。

早前外媒報導，哈利與妻子梅根眼前有一項任務馬拉松，預計下個月(9)先回英國，5日出席曼徹斯特「世界青年領袖峰會」（One Young World Summit）。結束後隨即飛往德國杜塞道夫(Düsseldorf)，參加「永不屈服運動會」（Invictus Games）。最後一站是慈善機構WellChild所舉行得頒獎典禮，屆時還要再飛回英國。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這是繼6月歡慶女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）登基70周年迎來白金禧盛會後，「脫英夫妻」二度回家；也是2019年他們搬出肯辛頓宮（Kensington Palace）後，哈利、威廉兩家再次成為鄰居，下榻的酒店距離僅800公尺，5分鐘就能「團圓」。《太陽報》（The Sun）引述消息人士的話，稱哈利夫婦卻無意與哥嫂見面。

至於皇室傳記作家安琪拉·萊文(Angela Levin)怎麼看?第一時間得知消息她感到「非常失望」，還說「這對夫妻正在創造一個替代品，試圖喚醒王室家族。他們不想和王室有關係，但又總是離不開，因為可以利用這點撈更多錢。」

她繼續說，「長期以來，我認為哈利與梅根都在努力創造另類的王室覺醒，像是那些圍繞他們身邊的盛況。梅根不喜歡輸，她埋怨王室沒有如願『現代化』…」