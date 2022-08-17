澎湃新聞17日報導，大陸當前整體出現南旱北澇態勢。據氣象預測，四川盆地至長江中下游一帶高溫乾旱還將持續發展，西北、華北、東北部分地區將迎來一次較強降水過程，且與上一輪降雨過程落區高度重疊，容易引發山洪等災害，需要保持高度警惕。

大陸國家防總辦公室、應急管理部17日組織防汛抗旱專題視訊會商調度，要求針對前期北方局部地區強降雨和南方持續高溫乾旱防範應對中暴露的不足，落實落細防汛抗旱各項工作措施，嚴密防範旱澇急轉災害風險，切實保障群眾生命安全，全力做好抗旱保秋糧各項工作。

大陸國家防總辦公室、應急管理部圍繞新一輪強降雨防範應對、超警河段巡查防守、長江流域持續高溫省分抗旱保供水工作作出安排部署，強調要圍繞四個方面做好工作措施落實。

一是在強降雨防範應對過程中，要切實壓實防汛責任制，尤其是山西、陝西、內蒙古等北方省分要時刻嚴密防範局地極端強降雨引發的山洪災害、中小河流洪水，做好中小水庫、淤地壩的監測巡查防守工作，強化對流動人員等重點群體和景區景點、施工營地、涉水路橋等重點場所的管控，及時轉移危險區人員，切實保障群眾生命安全。

二是在防洪風險隱患排查整改工作中，要堅持關口前移，盯住山洪地質災害、中小河流洪水、中小水庫安全度汛和城市內澇四大防禦重點，持續做好排查整改。

三是在巡堤查險工作中，遼寧省要嚴防繞陽河發生退水潰堤險情；針對新疆塔里木河持續超警、部分河段超保的嚴峻形勢，要優化洪水調度，加強堤防巡查防守，同時做好危險區人員轉移避險工作。

四是在長江流域部分省分抗旱保供水工作中，要督促相關地區立足抗大旱、抗長旱，落實好抗旱責任，強化三峽等骨幹工程水量調度，優化水資源配置；組織應急拉水送水確保群眾飲水安全，同時全力保障工農業生產用水，最大程度減輕乾旱影響和損失。