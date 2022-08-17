資深藝人溫翠蘋外型美豔、身材火辣，早年曾拿下中國環球小姐頭銜，至今51歲仍有著美魔女形象，日前因參加男星楊祐寧台北婚宴，身穿一襲深V禮服，秀出一身姣好的魔鬼曲線，引起一陣陣驚呼，近日她再穿著細肩帶白色洋裝，胸口開出大深V，讓碗公級的弧度清晰可見，令網友大讚：「好深的事業線！」

近來台灣疫情逐漸趨緩，讓許多明星紛紛到戶外旅遊，其中51歲溫翠蘋也出門放風以放鬆心情，她在臉書發文透露：「在美麗的早晨看海，遠離城市的喧囂，心曠神怡！」畫面中，她頭戴一頂白色圓形帽，後方紮出一束漂亮馬尾，身上的白色洋裝以黑條紋作裝飾，脖子上戴了條精緻的項鍊，讓好曲線更顯美麗。

溫翠蘋曬出碗公級的胸器。(圖/溫翠蘋 FB)

而另兩張的照片，溫翠蘋則熱情獻上「凍齡半身照」，這次她走到車外後，與美麗的海灘觀景台拍照，可見她的人微靠在欄杆，溫翠蘋分別以右手掌鏡、左手扶住帽簷，在戶外陽光照射下，讓她的凍齡臉蛋、完好肌膚、性感上半身，全都濃縮在一張圖中，不愧是選美小姐比賽出身，即使時隔多年依舊駐顏有術。

溫翠蘋在海邊的觀景台，曬出上半身的超凍齡狀態。(圖/溫翠蘋 FB)

網友看到後也紛紛大讚，留言寫道：「比年輕時更美」、「中國小姐修長的身材美麗的容貌」、「還是一樣動人」、「好深的事業線」、「我好喜歡溫翠蘋」、「我如果是憶萬富翁一定把妳娶回家」、「妳也太美了吧」、「永遠的女神美麗依舊」。