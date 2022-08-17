近日午後對流導致中南部多次出現豪大雨，不過今年卻還沒有發過任何颱風警報，甚至本周仍沒有顯著熱帶系統靠近的跡象，除了基隆水情告急，南部山區雨量也偏少。氣象局說明，今年已至少是有史以來第二晚發布颱風的一年，並透露一切都可能是因為反聖嬰現象的結果。

氣象局在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」、「報天氣 - 中央氣象局」說明，台灣夏季雨水來源十分倚賴颱風降雨，然而至今只有生成5個颱風，是歷來第2少的一年，也至少是有史以來第2晚發布颱風警報的一年，偏少的颱風導致7月至今各地雨量明顯偏少。

氣象局列出歷史最晚颱風警報的資料，指出今年已至少是倒數第2晚發布颱風警報的一年。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局提到，近64年來當年首個颱風海上警報，發生在8月的有5次，其中最晚的前三名分別是2010年8月30日的南修颱風、1993年8月17日的塔莎颱風、1997年8月16日的溫妮颱風，因此今年已至少是第二晚發布颱風警報的一年，是否會破紀錄得繼續觀察。

氣象局說明目前太平洋氣候狀況。（翻攝自報氣候 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，簡單來說，目前推測由於反聖嬰現象的影響，西太平洋的東風比平常年偏強，台灣附近的太平洋高壓也偏強，讓原本孕育颱風的「季風槽」明顯偏弱，導致颱風不容易生成。由於各地雨量偏少、南部山區雨量只有同時期3成，氣象局也提醒大家要記得節約用水。