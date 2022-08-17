知名藝人、歌手以及演員艾成今(17日)早上10時許在蘆洲捷運站三號出口被發現疑似墜樓，現場無生命跡象，明顯死亡，目前警方正在釐清詳細的死亡原因。消息一出讓許多演藝圈好友痛心錯愕，同樣因選秀節目《超級偶像》出道的歌手艾怡良難過悼念：「想必你也辛苦了很長一段時間吧。」

女歌手艾怡良得知消息後難過發文：「要對生命的逝去做出反應，其實我是需要很多很多時間參透的」，說起她眼中的艾成，艾怡良評價「覺得你一向是個做什麼事都用盡全力去完成的人，想必你也辛苦了很長一段時間吧。」面對艾成的逝世，艾怡良呼籲：「也請大家保留空間給王瞳和艾成的家人，艾成，很棒的艾成，最願意登高一呼的艾成，現在有很多時間可以好好休息了。」

歌手艾成是《超級偶像》第一屆踢館者及第二屆總冠軍，艾怡良也曾參加《超級偶像》第一屆的踢館，不過她第五屆才正式參賽並成功奪下總冠軍，算是《超級偶像》中艾成的學妹，在《超級偶像》第七屆兩人都曾現身開場表演，當時幾人曾在台上留下開心合照，如今少了一人，讓其他人深感錯愕。

艾怡良悼念艾成。（圖／艾怡良Instagram）

艾成（左二）和艾怡良（右二）因選秀節目《超級偶像》結緣。（圖／中時資料照）

許多網友看到新聞，紛紛到艾成臉書留言：「請告訴我不是真的...唉 一路好走」、「不知你多辛苦 但一路好走」、「這幾天發文，一直覺得你很努力在生活！辛苦了！一路好走」、「看到新聞嚇到了…願一路好走，希望你在另一個世界裡能快樂。」